« Kobe Bryant et sa fille méritaient la mort », une nigériane tacle le défunt

Les hommages affluent depuis dimanche 26 janvier 2020 en l’honneur de la légende de la NBA, Kobe Bryant, décédée dans un accident d’hélicoptère à Calabasas au sud de la Californie. Mais une déclaration controversée s’est faite également entendre suite au décès du basketteur. Il s’agit de celle de la nigériane pour qui la mort de Kobe Bryant et sa fille ne fait ni chaud ni froid.

Sur Twitter, la publication d’une nigériane dénommée @daenarysbaby suscite encore la rage et la colère de plusieurs abonnés du réseau social. En effet, elle a déclaré, dans sa publication, que Kobe Bryant(41 ans) et sa fille Gianna (13 ans) ne méritaient rien d’autre que la mort. Des mots jugés déplacés, insensés et inhumains par les internautes. Cependant, @daenarysbaby a tout de même expliqué ce qui l’a poussé à tenir ses propos. A l’en croire, le défunt et sa fille entretenaient une relation incestueuse. Comme preuve de ses propos, elle a partagé une photo où Kobe Bryant avait donné à sa fille un baiser sur les lèvres.

«Est-ce normal de donner à sa fille un baiser sur les lèvres. Kobe Bryant était sans aucun doute un pédophile et un père incestueux. Ils méritaient la mort. La mort était une punition pour leurs péchés, une expiation» , a-t-elle écrit, avant de révéler que Dieu lui aurait apparu en rêve et aurait décidé de prendre la vie de Kobe Bryant et sa fille Gianna: «Mardi dernier, j’ai fait un rêve où Dieu m’est apparu et m’a dit qu’il allait tuer Kobe Bryant et sa fille pour leur relation incestueuse. Je ne l’ai pas cru. Quand cela s’est produit, il m’est apparu à nouveau et m’a dit, ma fille, tu doutes trop.», a-t-elle révélé.

Relation de père à enfant…

De son vivant, Kobe Bryant avait une relation de père à enfant avec sa fille Gianna. Les deux entretenaient une complicité assez particulière et très intense. Plusieurs photos d’eux montrent ainsi l’amour qu’ils se portaient mutuellement et la passion commune qui les unissait. A l’instar de son père, Gianna porte elle aussi un amour fou pour le Basketball et était une digne héritière de son père. Mais la mort en a décidé autrement pour la jeune fille de 13 ans.

Accusation de viol…

En 2003, Kobe Bryant avait été accusé de viol par une jeune employée (19 ans) d’un hôtel de luxe dans le Colorado. L’affaire se terminera en 2004, sans procès, mais avec les excuses de la légende de basket et un supposé paiement au civil de plus de 2 millions de dollars de dommages et intérêts à la jeune femme.