Kim Kardashian poursuivie en justice pour « vol »

Kim Kardashian est attaquée en justice pour avoir partagé une photo d’elle et de son mari Kanye West sur Instagram. Un photographe accuse l’Américaine d’avoir utilisé une de ses réalisations sans son autorisation.

Kim Kardashian est attaquée en justice pour avoir partagé sur Instagram une photo d’elle et de son mari, Kanye West, prise par un photographe professionnel. Selon The Blast, Saeed Bolden réclame les profits que la star a tirés de son post et des dommages et intérêts. « We got love » (Nous avons l’amour en français), telle est la légende de la photo pour laquelle la star américaine est attaquée en justice.

Partagé en octobre 2018, ce post sur l’Instagram de Kim Kardashian a été liké par plus de 2,2 millions de personnes. La star de la télé-réalité a publié la photo en noir et blanc du couple se souriant l’un à l’autre sur son profil, mais le photographe Saeed Bolden affirme aujourd’hui être l’auteur du cliché et qu’il en est donc propriétaire.

Le photographe Saeed Bolden affirme dans un procès pour violation de droit d’auteur qu’il a pris le cliché étoilé de Kardashian et West en juin 2018 lors d’une soirée d’écoute pour le nouvel album de Nas “Nasir”. Kardashian a montré “volontairement, intentionnellement et délibérément, au mépris et dans l’indifférence aux droits du demandeur”, en publiant l’image, affirme Bolden. Ce dernier a intenté un procès, mercredi, devant le tribunal fédéral de Brooklyn contre la star de «Keeping Up With the Kardashians» et sa marque de sous-vêtements, Skims. D’après E!, le photographe avait fait enregistrer la photo du couple auprès du bureau américain des droits d’auteurs en 2019.

Les agents et publicistes de Kardashian n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six. La sœur de Kardashian, Khloe Kardashian, a elle-même été la cible d’un procès similaire déposé en 2017 devant le tribunal fédéral de Los Angeles par un autre photographe qui l’a prise avec sa sœur aînée, Kourtney Kardashian, quittant le restaurant Komodo de David Grutman à Miami. Khloe Kardashian a également publié cette photo sur son Instagram. En 2018, les parties à l’affaire sont parvenues à un règlement non divulgué.