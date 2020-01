Kim Kardashian dévoile les premières images de son documentaire sur le système judiciaire américain

“Utilisez-moi, je veux vous aider”, ainsi sont les mots de Kim Kardashian dans la bande-annonce de son documentaire sur le système judiciaire américain. Cet été, la célébrité américaine avait justement posté sur ses réseaux une photo avec des détenus de la prison de Washington DC, qui nous laissait penser que le documentaire était en bonne voie de réalisation. Ce 18 janvier, Oxygen, une chaine américaine spécialisée dans les affaires judiciaires, a diffusé la bande-annonce de son prochain documentaire, intitulé Kim Kardashian West : The Justice Project.

The official trailer for my new documentary is here! Criminal justice reform is something that’s so important to me, and I can't wait to share these stories with all of you. #KKWTheJusticeProject premieres Sunday, April 5 at 7/6c on @Oxygen pic.twitter.com/d5AvuvQE7a

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 19, 2020