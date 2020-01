Kenya: un pasteur ordonne à ses fidèles de venir à l’église sans sous-vêtement

Un pasteur kenyan a ordonné à toutes les femmes de son église de venir à la messe sans sous-vêtement pour que le Christ entre dans leur vie.

Selon kenyan-post.com, le révérend Njohi de l’église de Lord’s Propeller Redemption Church a Nairobi aurait demandé à ses fidèles de se débarrasser de leurs sous-vêtements à chaque fois qu’elles viennent à l’église afin d’être pures pour recevoir le Christ. Pour ce pasteur, les dessous des femmes constituent une barrière entre le Christ et ces dernières.

Et pour donner plus de valeur à sa décision, une loi a été votée pour interdire le port de sous-vêtement dans cette église. Njohi prétend que quand les gens vont à l’église, ils doivent être libres dans leur «corps» et leur «esprit» pour recevoir le Christ. A l’en croire, tous ceux qui ne respecteront pas cette loi s’exposeront à des conséquences désastreuses. Un membre de l’église qui a plaidé l’anonymat a confié que pour « le service de dimanche suivant, des femmes étaient vêtues comme le pasteur avait ordonné ».

Les mères ont également été invitées à faire adopter cette décision dans leur famille avant de venir à l’église le dimanche afin de recevoir le Christ dans leur vie.