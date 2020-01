Kenya: Uhuru Kenyatta procède à un remaniement ministériel

Send an email

Dans un discours à la nation ce mardi 14 janvier, le Président kényan Uhuru Kenyatta a procédé a un remaniement de son équipe gouvernementale.

Un remaniement ministériel est intervenu ce mardi au Kenya à l’occasion d’une adresse surprise à la nation. Le Chef d’Etat, depuis Mombasa, région touchée par les attaques, a annoncé de nouvelles têtes au gouvernement ainsi que des départs. De sources concordantes, huit départements ministériels ont été touchés par cette mutation. Le camp du vice-président William Ruto a pris des coups non négligeables suite à certaines mises à l’écart.

A Nairobi, des regards sont déjà tournés vers la présidentielle de 2022. D’après des observateurs, ce remaniement ministériel pose les bases d’une nouvelle collaboration entre le Chef d’Etat et ses soutiens. Au sein de la classe politique, des débats primitifs se font sur la nécessité des reformes politico-institutionnelles alors que Uhuru Kenyatta est à son second mandat à la tête du pays.