Kate Middleton, magnifique dans un incroyable look (photo)

La duchesse de Cambridge a dévoilé un nouveau look lors d’une sortie officielle aux côtés de son époux, le duc de Cambridge, ce mercredi 15 janvier 2020. Elle s’est en effet habillée d’une robe col lavallière « Zara »et un magnifique long manteau « Alexander McQueen ».

Le couple princier Kate Middleton et William ont effectué une sortie officielle loin du prince Harry et son épouse Meghan Markle, ce mercredi 15 janvier 2020. Et pour l’occasion, la duchesse de Cambridge s’est affichée très stylée, tout en montrant comment elle a su jumeler une pièce chère telle que le tout nouveau manteau long « Alexander McQueen » et une robe « Zara » de la nouvelle collection Été 2020. Ladite robe, longue, dotée d’un col lavallière, a un imprimé pied-de-poule. Il faut noter que Kate Middleton adore bien ce détail chic et aussi sa longueur qui est bonne pour sa silhouette.

@ Gala

La maman de Charlotte, George et Louis a complété sa transformation stylistique, en lâchant ses longs cheveux.