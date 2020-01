Kate Middleton, glamour et chic dans une robe cintrée (photo)

La duchesse de Cambridge, Kate Middleton s’est rendue à Westminster ce lundi 27 janvier 2020. Elle a fait sensation dans une robe recyclée cintrée signée « Catherine Walker » et une paire d’escarpins noirs.

Le duc et la duchesse de Cambridge, étaient plus complices et souriants, lorsqu’ils se rendaient à la cérémonie de commémoration de l’Holocauste à Westminster ce lundi 27 janvier 2020. Le couple princier, comme à l’accoutumée, était chic et sublime, malgré la pluie et ce triste anniversaire.

Pour l’occasion, Kate Middleton a porté son choix sur des couleurs sobres : une robe cintrée grise, col « claudine », sur un collant noir plus clair. Elle a accessoirisé son style par une paire d’escarpins noirs, ainsi que des boucles d’oreilles en perles. Côté capillaire, la duchesse a attaché ses cheveux en une demi-queue tendance.

@:Gala

Il faut rappeler que cette tenue de la créatrice anglaise Catherine Walker avait déjà a été portée dans le mois de mars 2019 par l’épouse du prince William, lors d’une sortie avec la reine Elizabeth II au King’s College.