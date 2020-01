Kate Middleton ne cesse de recycler ses tenues. Elle vient encore, ce mardi 28 janvier 2020, d’en faire le cas avec un ensemble en tweed de la Maison « Dolce & Gabbana ». Cheveux au vent, avec un joli sourire, la duchesse de Cambridge assure.

Le recyclage est la nouvelle mode en vogue chez les célébrités, ainsi que les personnalités, tout le monde d’ailleurs. Kate Middleton en est un amateur. En effet, elle a l’habitude de porter, à plusieurs reprises, la même tenue. Entre le lundi 27 et le mardi 28 janvier 2020, l’épouse du Prince William, qui multiplie les événements a recyclé coup sur coup deux tenues de l’année 2019.

La duchesse de Cambridge s’est rendue à l’hôpital pour enfants « Evelina », ce mardi 28 janvier 2020. Et pour l’occasion, elle a misé sur une veste et une jupe courte en tweed, qu’elle avait déjà portées pour une journée dédiée aux malades mentales dans le mois de février 2019. Cette sublime tenue est signée « Dolce & Gabbana », une marque qu’elle porte rarement. La maman de Charlotte, George et Louis a accessoirisé sa tenue d’un collant, d’une paire d’escarpins noirs et d’une petite minaudière. Côté capillaire, elle a porté son choix sur une demi-queue de cheval tendance et Wavy, qu’elle adore tant.

