Kate Middleton à nouveau enceinte? Ce que le prince William pense d’un quatrième enfant

Kate Middleton et le prince William sont les parents du prince Louis, du prince George et de la princesse Charlotte. Le mercredi 15 janvier 2020, Kate Middleton a dévoilé que le prince William ne veut plus d’enfant.

Alors que les rumeurs l’annonçaient enceinte d’un quatrième enfant, à l’occasion d’une rencontre des dirigeants de différents groupes confessionnels et communautaires au Khidmat Center de Bradford, dans le Yorkshire, Kate, 38 ans, a discuté avec la foule et a révélé que William, 37 ans, ne voulait plus d’enfant. Selon Kate, il était peu probable qu’elle devienne maman une quatrième fois. « Je ne pense pas que William en veuille encore ». Le duc et la duchesse de Cambridge semblaient de bonne humeur malgré la récente sortie choquante de Harry et Meghan qui ont décidé d’abandonner leurs fonctions royales. «J’adore la famille royale et j’ai été vraiment impressionné par elle», dit-elle.

Kate Middleton, maman fière…

Lors de sa sortie, mercredi, Kate n’a pas pu s’empêcher de se réjouir d’être une maman fière qu’elle concilie bien avec ses fonctions royales. On se rappelle que, lors d’une visite, Kate s’est jointe à un groupe de grands-parents et de bébés avec qui, elle a discuté longuement. «J’ai demandé comment étaient ses enfants. Elle a dit que Louis avait commencé à lui dire « il est en équilibre » et elle a dit que c’était vraiment agréable de le voir devenir un petit garçon après avoir été un bébé. Elle est évidemment très fière de ses enfants. », a révélé Jo Broadbent, qui s’occupe de sa petite-fille de 6 ans.