Justin Bieber dévoile enfin le clip ultra coloré de son single « Yummy » ! (Vidéo)

Enfin, Justin Bieber fait son grand retour. Le chanteur canadien a dévoilé son tout premier titre Yummy, de son prochain album.

Plus de quatre ans après son dernier album Purpose, sorti en novembre 2015, Justin Bieber fait son grand retour. Jeudi 2 janvier 2020, le chanteur canadien a dévoilé « Yummy », premier extrait de son cinquième opus. En quelques heures à peine, sa vidéo comptabilise déjà plus de six millions de vues.

Les paroles, sensuelles, sont écrites en l’honneur de son épouse, le mannequin Hailey Bieber (anciennement Hailey Baldwin), qu’il a épousé en novembre 2018, avant une seconde cérémonie en septembre 2019. Dans «Yummy», la star canadienne ne cesse de clamer son amour et son admiration à l’égard de la femme de sa vie, chantant notamment qu’il est «fou heureux qu'[elle soit sa] dame». Le clip, nouveau track r’n’b dont lui seul a le secret, mis en ligne le 4 janvier 2020 compte déjà plus de 13 millions de vues en moins de 48 heures.

Yummy est le premier titre en solo du chanteur, après plusieurs collaborations dont Despacito en 2017 (avec Luis Fonsi et Daddy Yankee) ou encore I Don’t Care en 2019 (avec Ed Sheeran). Avec ses cheveux roses et une tenue de la même couleur, Justin délivre son flow plus heureux que jamais entouré de personnages plus atypiques les uns que les autres. Justin Bieber annonçait aussi l’arrivée d’une série documentaire de dix épisodes, intitulée Justin Bieber: Seasons. Produite par Youtube, accessible en exclusivité sur YouTube Originals à partir du 27 janvier prochain, celle-ci retracera les dernières années de sa vie, marquées par la dépression et le doute.