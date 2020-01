Jurgen Klopp réagit au changement de date de la CAN 2021

En réunion cette semaine au Cameroun, la CAF a annoncé que la prochaine Coupe d’Afrique aura lieu du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun.Une décision qui fait déjà grincer des dents à Liverpool en Angleterre.

Avec quatre top joueurs dans son effectif, Liverpool est l’une des principales victimes du changement de date de la CAN 2021 qui aura désormais lieu, selon la CAF, du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Les Reds risquent de perdre trois de leurs joueurs vedettes pendant une partie importante de la campagne. Sadio Mané et Mohamed Salah sont certains de partir pour jouer avec leur équipe nationale. Le Guinéen Naby Keita pourrait également faire partie du voyage en cas de qualification de son équipe. Le Cameroun, pays organisateur du tournoi, pourrait aussi rappeler son milieu de terrain Joel Matip si ce dernier décide enfin de défendre les couleurs de son pays. En gros, c’est tout Liverpool qui va se vider de sa substance vitale.

Interrogé sur cette situation, Jurgen Klopp a confié que ce décalage est une catastrophe pour Liverpool. «La Coupe d’Afrique des nations qui remonte à janvier est, pour nous, une catastrophe qui nous fait perdre trois joueurs », a déclaré Klopp. Le tacticien allemand dit toutefois comprendre les arguments ayant mené à déplacer la prochaine édition de la CAN en janvier et février 2021. « La FIFA, l’UEFA et les Fédérations de chaque pays doivent se réunir et finir par régler ça », a-t-il estimé.