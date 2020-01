Joy Hallyday: cette photo de son père Johnny qu’elle utilise pour son fond d’écran

Vendredi 03 janvier 2020, la cadette de Laeticia, Joy (11 ans) a dévoilé son joli fond d’écran hommage à Johnny Hallyday.

Après leurs vacances de Noël au Maroc, Jade et Joy Hallyday accompagnées de Pascal Balland et Laeticia Hallyday sont de retour à Orly, France depuis le 3 janvier 2020. Les deux dernières filles de Johnny Hallyday ont gardé leur père dans un coin de leur tête. Pour Joy, Johnny est dans un coin de téléphone. C’est le constat fait lors de son passage à l’aéroport de Paris Orly vendredi dernier où la cadette de Laeticia, Joy Hallyday avec son smartphone à la main, a laissé voir la photo souvenir qu’elle a choisie en guise de fond d’écran. Il s’agit en effet, d’un joli cliché d’elle enfant, sur les épaules de son père Johnny Hallyday.

La photo avait été dévoilée par Laeticia Hallyday sur son compte Instagram le 27 juillet 2019 pour l’anniversaire de sa cadette. « Mon petit ange, aujourd’hui tu as eu 11 ans (…). 11 ans de câlins, de mots doux, de bonheur avec toi mon petit ange qui ont semblé passer si vite tant tu as rendu nos vies plus lumineuses, plus belles et plus intenses », avait t-elle exprimé à l’époque.