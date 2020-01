Johnny Hallyday : ses filles Jade et Joy font sensation sur Instagram (vidéo)

Jade et Joy, les deux filles de Johnny et de Laeticia ont bien grandi. Très unies, les deux sœurs s’affichent régulièrement ensemble sur Instagram.

Jade et Joy, respectivement âgées de 15 et 11 ans sont très fans de l’application Tik Tok, adorée particulièrement par les jeunes adolescents. Elles partagent très souvent des vidéos, sur lesquelles, elles dansent sur la musique de leurs stars préférées. Ce mercredi 29 janvier 2020, Joy, la plus petite est revenue avec deux nouvelles vidéos sur Instagram. Sur la première, en uniforme d’écolière, jupe grise plissée, chemisier blanc et bandeau dans les cheveux, les fillettes dansaient sur le son Whachu know de Bhad Bhabie. Joy s’éclatait et assumait pleinement sa chorégraphie, avec un joli rouge à lèvre écarlate, tandis que sa sœur Jade était un peu plus en retrait. Sur une seconde vidéo, Joy apparaît seule, interprétant « All you wanna do » de Six the musical. Coté maquillage, elle a toujours gardé son rouge à lèvre et son grand sourire.

