Johnny Hallyday: sa veuve Laeticia entièrement nue sur instagram (photos)

La veuve Laeticia Hallyday est apparue sur instagram samedi 18 janvier 2020, entièrement nue.

Des clichés audacieux de la jeunesse de la veuve Laeticia ont été publiés sur le réseau social instagram. Selon purepeople, les clichés ont été dévoilés par Laeticia Hallyday elle même le 18 janvier 2020. Très sensuels et entièrement nue ou en lingerie fine, la veuve de Johnny Hallyday a posé allongée sur un canapé de cuir, face à l’objectif. Il s’agit des photographies en noir et blanc des jeunes années de Laeticia encore sublimée par ses boucles blondes. Même si la provenance des clichés reste inconnue pour l’heure, ce n’est pas la première fois que la maman de Jade (15 ans) et Joy (11 ans) pose nue pour un photographe.

Pour rappel, en 2016, Laeticia s’était affichée nue devant l’objectif de David Bellemere dans l’édition estivale du magazine Lui. « Ces nouvelles photographies publiées sur Instagram proviennent t-elles de son shooting avec David Hamilton, photographe controversé et accusé de viol par Flavie Flament, que Laeticia avait rencontré lorsqu’elle était adolescente ? » s’interroge purepeople. Selon Gala, ces images dénudées mises en ligne ces dernières 24 heures sur Instagram tranchent en tout cas avec le reste des stories de Laeticia Hallyday qui sont généralement constituées de photos de Johnny, accompagnées de l’une de ses chansons, avec, superposées à l’image, des phrases telles que « à la vie à la mort » ou encore « toujours dans mon coeur« . Toutefois, depuis bientôt un an, la veuve du taulier a trouvé l’amour dans les bras du restaurateur Pascal Balland, resté en France.