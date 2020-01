Johnny Hallyday : sa veuve Laeticia embrase la toile avec des photos nues (photo)

La veuve du Taulier a republié ,ce samedi 18 janvier 2020, dans sa story Instagram, des images dénudées d’elle, prises dans sa jeunesse.

Laeticia Hallyday ne cesse de surprendre les internautes. Après le déplacement avec succès du cercueil de son défunt époux, Johnny Hallyday, la semaine dernière, elle est revenue, ce samedi 18 janvier 2020, avec des clichés topless de sa jeunesse repostés sur son compte Instagram. Sur les trois photos en blanc et noir, la mère de Jade et Joy n’arborait pas assez de vêtements. Sur la première, elle était allongée, entièrement nue sur un canapé. Et sur les deux autres et d’ailleurs, les plus anciennes, la veuve du Taulier parait encore plus jeune. Elle a posé, seins nus, allongée sur le dos avec les jambes relayées.

@: Voici

@:Voici

@:Voici