Johnny Hallyday: sa fille Laura Smet ose une nouvelle coupe de cheveux (photo)

Laura Smet, la fille aînée de Johnny Hallyday, a dévoilé une nouvelle coupe lors de sa participation au premier défilé Chanel, collection Haute Couture printemps été 2020, au Grand Palais à Paris en France.

C’est avec des cheveux courts que Laura Smet a fait sensation au défilé Chanel, ce mardi 21 janvier 2020, au Grand Palais, avenue du Général-Eisenhower dans le 8e arrondissement. A l’occasion, la maison Chanel et sa directrice artistique, Virginie Viard, ont présenté leur collection Haute Couture, saison printemps-été 2020. Selon purepeople, Laura Smet s’y est rendue dès 10h, heure du premier des deux défilés (le second a commencé à 12h). Le média indique que la fille aînée de Johnny Hallyday était naturellement habillée en Chanel et coiffée d’un carré asymétrique. La jeune femme a misé sur une tenue urban chic composée d’un jean, un top tout simple, un long manteau noir en tweed et une paire d’escarpins. A son arrivée, elle s’est présentée aux photographes avant de rejoindre sa place, au premier rang.

Laura Smet, l’héroïne du film La Sainte Famille (sorti le mercredi 25 décembre 2019), avait, pour voisins de défilé, les acteurs Hafsia Herzi, Nicolas Maury et Ana Girardot. La Fashion Week Haute Couture a commencé lundi 20 janvier et s’achèvera, ce jeudi 23 janvier 2020.