Johnny Hallyday: méfiant, son fils David adresse un message subtile à Laeticia

Invité dans 20H Le Mag diffusé sur TF1 ce lundi 6 janvier 2020, David Hallyday a évoqué son manque de confiance en autrui. De rares confidences semblables à un message subtile adressé à Laeticia Hallyday.

David Hallyday, le fils aîné de Johnny veut se protéger. Objet d’un portrait lundi dernier sur TF1, il a dévoilé des facettes méconnues de sa personnalité, surtout ses passions pour les animaux en tant que végétarien depuis plus de quinze ans et défenseur de la cause animale. Après avoir comparé les animaux aux humains, le fils aîné de Johnny a exprimé sa méfiance en l’Homme :« J’ai du mal à faire confiance, car la vie m’a montré que c’était comme ça. Il faut que je me protège. Mon intimité, c’est la seule chose qui m’appartient, je peux la garder pour moi, ou décider de la partager, mais avec qui je veux », déclare-t-il.

Des propos qui sans aucun doute renvoient à la bataille sur l’héritage du taulier Hallyday éclatée il y a plus d’un an, à l’ouverture du testament de son père. Il n’est plus à démontrer que depuis la lecture du testament dans lequel Johnny reconnait sa veuve comme héritière unique de sa fortune, les fans ont été témoins de méfiances et de déceptions qui ont régné pendant des mois, divisant ainsi les clans Hallyday. Toutefois, depuis que Laeticia a renoncé à faire appel de la décision de la justice française qui s’est déclarée apte à juger l’affaire, les enfants du chanteur notamment David Hallyday et Laura Smet restent sur leurs gardes même si l’heure semble à l’apaisement.