Johnny Hallyday: à peine arrivée à Paris, sa veuve Laeticia file chez Pascal Balland (photo)

Le vendredi 3 janvier 2020, la veuve Laeticia Hallyday, son nouveau chéri, Pascal Balland et leurs filles respectives ont posé leurs valises à Paris, après leur vacance à Marrakech pour les fêtes de fin d’année. A peine arrivés, alors que Jade et Joy ont retrouvé leurs marques à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), la veuve Laeticia a préféré rester toute seule avec l’homme qui a pris la place de Johnny dans son coeur.

A leur retour de Marrakech, pendant que Jade et Joy ont rejoint Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) à bord d’une voiture conduite par Carl, le chauffeur de leur maman, après avoir atterri sur le tarmac d’Orly, la veuve Laeticia Hallyday s’est absentée un moment. Selon Purepeople, elle s’est empressée de se rendre dans l’appartement de son compagnon, Pascal Balland situé dans le 17e arrondissement de Paris, avec la fille cadette de l’heureux élu.

Et pourtant, Laeticia Hallyday avait déjà passé son premier repas de Noël avec son homme, sans ses filles Jade et Joy. Mieux, un mois auparavant, lors de son arrivée dans la capitale, rappelle gala, Laeticia avait confié ses enfants à leur grand-mère, Elyette Boudou, plus connue sous le surnom « Mamie Rock » toujours pour passer un bon séjour en tête-à-tête à Venise avec son cher et tendre Pascal Balland. CE qui inquiète, c’est Jade et Joy qui se sentiraient d’après Voici, de plus en plus mises à l’écart. « Elles vivent très mal la situation. Depuis leur arrivée à Paris, leur mère est aux abonnés absents. Elles ont la sensation d’être reléguées au second plan, elles en ont même pleuré. » a confié une source interrogée dans les colonnes de Voici le vendredi 29 novembre 2019.