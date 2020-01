« … je gagnerai les prochaines élections présidentielles en Côte d’Ivoire »: Soro Guillaume Kigbafori

Send an email

En octobre dernier, dans un entretien à la radio RFI et la chaîne France 24, Guillaume Soro annoncait qu’il sera candidat à l’élection présidentielle de 2020 en Côte d’Ivoire. Plus de deux mois après cette déclaration, et malgré les tournures des événements en Côte d’Ivoire, l’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne passé à l’opposition, n’est en rien ébranlé par dans ses convictions.

Mardi 31 décembre au soir, Guillaume Soro a envoyé un message de vœux à ses partisans et au peuple ivoirien, pour la nouvelle année. Dans un discours à la Nation pour le nouvel An 2020, le Président de Générations et peuples solidaires a déclaré que « l’année 2019 a été rude, pour nombre d’entre nous ». » La nouvelle année 2020 qui s’annonce revêt à cet égard une importance particulière en ce qu’elle constitue l’échéance de l’élection du Président de la République. » a-t-il poursuivi.

Évoquant les derniers événements liés à sa personnalité en Côte d’Ivoire, l’ancien chef de la rébellion ivoirienne déclare que » cela relève des complots dignes des républiques bananières ». « L’enregistrement audio que le procureur d’Abidjan a maladroitement servie lors d’une conférence de presse le 26 décembre dernier et supposé m’incriminer a fait plouf ! On aura noté qu’à la question d’un journaliste qui demandait des clarifications sur les circonstances de temps et de lieu de perpétration des faits soi disant de « présomptions d’atteinte à la sureté de l’Etat », le Procureur de la république a répondu : « Je ne sais pas ».

Guillaume Soro qui a démissionné de la présidence de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, le 8 février, lors d’une session extraordinaire et expéditive a réaffirmé, dans son message de vœux sa candidature pour la présidentielle. « Mes Chers Compatriotes, Je suis candidat à l’élection présidentielle de 2020 en Côte d’Ivoire. Je le réaffirme solennellement devant vous. N’en doutez pas ! Ceux qui ont imaginé un seul instant que je négocierais ma candidature se sont trompés. » s’est-il exprimé.

« Je vous le dis également, grâce à Dieu et au Peuple de Côte d’Ivoire, je gagnerai la prochaine élection présidentielle ivoirienne. Je tire ma force et mon énergie de la proximité que j’ai avec mes compatriotes et de l’amour que chacun d’eux, au fond de son cœur, me porte. » a-t-il rassuré. « Je veux être le Président de la République qui relèvera le défi d’une Côte d’Ivoire réellement unie dans l’effort partagé, … Je veux être Président de la République en gagnant démocratiquement l’élection future, … » a-t-il encore martelé.

Pour rappel, les autorités ivoiriennes ont lancé le 23 décembre 2019 un mandat d’arrêt international contre l’ancien Premier ministre et ex-président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro. Une information judiciaire a été ouverte contre l’ancien chef de la rébellion ivoirienne « pour présomptions graves de tentative d’atteinte contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national, de recel du détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux », selon le procureur de la République Richard Adou. Quinze personnes proches de Guillaume Soro, dont le député Alain Lobognon, avaient été aussi arrêtées. Les élections présidentielles de 2020 s’annoncent ainsi tendues.