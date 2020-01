« J’ai été violée à 19 ans »: Oprah Winfrey en larmes après les émouvantes confidences de Lady Gaga (Vidéo)

Oprah Winfrey a fondu en larmes après les confidences de Lady Gaga. La chanteuse, sans filtre dans une interview accordée à Oprah Winfrey, a évoqué les viols à répétition qu’elle a subis à l’âge de 19 ans.

Dans le dernier talk-show animé par Oprah Winfrey, Lady Gaga est revenue sur les viols qu’elle a subis plus jeune. Un témoignage qui a bouleversé l’animatrice star. « J’ai développé un SSPT à la suite d’un viol et en l’absence de traitement de ce traumatisme », a confié Lady Gaga à la célèbre présentatrice télé lors du Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus à Fort Lauderdale, en Floride ce samedi. Dans la suite de l’interview, la complice de Bradley Cooper explique qu’elle a vécu un déni. « Je suis soudain devenue une star et parcourais le monde en allant de la chambre d’hôtel au garage en limousine en passant par la scène, et je ne m’en suis jamais occupée ». Avant que la réalité ne la rattrape : « Puis tout d’un coup j’ai commencé à ressentir cette douleur intense tout mon corps qui imitait ce que je ressentais après mon viol ». Des confidences qui font froid dans le dos.

Fort Lauderdale, thank you for your warmth and fantastic generosity. And @ladygaga: Your willingness to ‘go there’ with your vulnerability opened all our hearts today. #Oprahs2020VisionTour pic.twitter.com/oN77amjNw3 — Oprah Winfrey (@Oprah) January 5, 2020

Depuis, l’actrice d’A star is born suit une thérapie de neuropsychologie, qui lui permet aussi de soigner sa fibromyalgie. De retour dans les coulisses, Oprah Winfrey n’a pas caché son émotion. «C’était si bien de le faire. Merci de l’avoir fait pour moi», a confié la reine de la télévision aux États-Unis. Et Lady Gaga de renchérir : «Bien sûr que je le ferais. C’est ce qui se passe lorsque vous êtes en présence d’un ange. (…) Merci d’avoir contribué à ma guérison.»