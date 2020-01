Italie: l’ex-star du Milan AC, Daniele De Rossi raccroche ses crampons!

Send an email

Daniele De Rossi a raccroché ses crampons et prend de facto sa retraite internationale ce lundi 6 janvier. Récemment engagé avec Boca Juniors en Argentine, l’italien vient de tourner dos aux pelouses.

Champion du monde avec la Nazional en 2006, l’emblématique capitaine du Milan AC, Daniele De Rossi a annoncé sa retraite sportive. Récemment engagé avec le club argentin Boca Junior, De Rossi a commencé sa carrière à l’AS Roma lors de la saison 2001-2002. Il aura joué 616 matchs et marqué 63 buts pour les Giallorossi. Neuf fois vice champion d’Italie, il remporte deux Coupe d’Italie et une Super Coupe avec son club historique. En sélection, il a scoré 21 fois en 117 apparitions. Il aura été aussi un pion clé pour le sacre de l’Italie au mondial de 2006 avec la génération Fabio Cannavaro, Toni et Totti. Daniele De Rossi reste incontestablement un grand nom dans l’histoire du football italien.