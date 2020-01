Israël: Benyamin Netanyahou retire sa demande d’immunité au Parlement

Send an email

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, inculpé dans plusieurs affaires de corruption a retiré sa demande d’immunité au parlement. L’annonce a été faite ce mardi alors que le chef du gouvernement est en visite chez Donald Trump à Washington.

Benyamin Netanyahou a retiré sa demande d’immunité parlementaire déposée à l’Assemblé nationale il y a quelques semaines dans le cadre de l’enquête sur des soupçons de corruption. J’ai informé le président du Parlement que je retirais ma demande d’immunité. Plus tard, j’anéantirai les allégations ridicules […] formulées contre moi (…). Mais pour l’instant, je ne laisserai pas mes adversaires politiques utiliser ceci pour troubler la démarche historique que je mène , a-t-il déclaré dans un communiqué.

Ce retrait intervient alors que le parlement devrait se réunir ce mardi pour étudier cette requête du chef du Likoud. Benyamin Netanyahou est arrivé lundi à Washington où il a été reçu par le président Donald Trump. Il assistera ce jour aux côtés du chef de la Maison Blanche, à la publication du plan de paix américain pour le Moyen-Orient. Un projet déjà caduc en raison de son rejet par l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

Netanyahou et les législatives de mars!

Réélu à la tête du Likoud, le parti au pouvoir, Benyamin Netanyahou a déjà mis le cap sur les législatives anticipées de mars qui permettront de doter le pays d’un nouveau gouvernement. L’actuel dirigeant et son rival, le général Benny Gantz ont tenté chacun sans succès à former une nouvelle équipe dirigeante faute de majorité requise au parlement. Premier ministre d’Israël de 1996 à 1999 et depuis 2009, Netanyahou reste une personnalité très controversée dans son pays.