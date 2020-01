Iran: un nouveau général tué, les USA soupçonnés

Des hommes armés masqués et non identifiés ont tué, mercredi 21 janvier 2020, à Darkhovin, Abdolhossein Mojaddami, commandant local des forces de sécurité iraniennes.

Selon l’agence de presse officielle, IRNA, des hommes armés masqués ont tendu une embuscade mercredi et ont tué le commandant local d’une force de sécurité paramilitaire dans le sud-ouest de l’Iran, un associé du haut général iranien Quassem Souleimani, récemment tué lors d’une frappe de drones américains à Bagdad. Le nouveau général iranien tué s’appelle Abdolhossein Mojaddami, et dirigeait les forces Basij, une aile paramilitaire des Gardiens de la révolution utilisée pour la sécurité intérieure et d’autres tâches, dans la ville de Darkhoein.

Abdolhossein Mojaddami froidement abattu…

Selon nos informations, il a été abattu devant son domicile dans la ville de la province du Khuzestan, riche en pétrole. « Deux hommes. à moto, armés d’un fusil d’assaut et d’un fusil de chasse, ont tendu une embuscade à Mojaddami », a ajoute l’IRNA. Les individus, aux visages masqués, ont tiré sur le général et on ignore, pour l’heure, leurs identités et provenances. Le défunt entretenait des relations étroites avec Soleimani, un ancien commandant militaire iranien tué le 3 janvier en Irak dans un raid ordonné par le président américain Donald Trump.

Pour l’heure, aucun groupe armés ou pays n’a revendiqué le meurtre du général iranien, Mojaddami, mais certains analystes de renseignement soupçonnent les Etats-Unis.