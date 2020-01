Iran: l’armée avoue avoir abattu l’avion ukrainien par « erreur »

L’armée iranienne a réagi ce samedi 11 janvier au crash du Boeing 737 d’Ukraine Airlines près de Téhéran, faisant 176 morts. Contrairement aux premières informations données, l’armée iranienne reconnaît avoir tiré sur l’avion par erreur. Les autorités iraniennes affirment qu’il s’agit d’une erreur impardonnable et présentent des excuses aux familles éplorées.

On en sait désormais un peu plus sur les circonstances du crash de l’avion ukrainien près de Téhéran. Dans un communiqué rendu public ce samedi, l’armée iranienne reconnaît avoir abattu le Boeing 737 d’Ukraine Airlines. Selon France 24, l’armée iranienne dit avoir pris le Boeing comme un « avion hostile« . Elle précise que l’avion s’était retrouvé dans une zone sensible, à proximité d’un site militaire. L’armée iranienne promet situer les responsabilités et sanctionner les fautifs de ce drame.

Dans une publication faite sur Twitter, le président iranien a exprimé les regrets de son pays face à cet incident qui a causé la mort de 176 personnes. Il parle d’une « grande tragédie, une erreur impardonnable ».