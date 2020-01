Irak: une base militaire abritant des militaires américains ciblée par des tirs de roquettes

Send an email

Quatre roquettes se sont abattues ce dimanche soir sur la base militaire de Balad en Irak. Située dans le nord de Bagdad, elle abrite des soldats américains.

Plusieurs roquettes de type Katyusha ont été tirées sur la base de Balad dans le nord de la capitale irakienne. Selon un communiqué de l’armée locale, quatre soldats seraient blessés dans ce bombardement. L’armée n’a pas précisé la nationalité des personnes touchées. Aussi, n’a-t-elle pas fait cas des tensions entre les Etats-Unis et l’Iran, qui s’intensifie depuis environ deux semaines.

A la mort de Qassem Soleimani dans un raid américain, la république islamique d’Iran a multiplié ses menaces contre les USA. Le 8 janvier, elle a revendiqué des tirs de roquettes sur des bases US à Bagdad pour venger son général tué. Ce dimanche, le chef des gardiens de la révolution a indiqué devant les députés iraniens que le but des tirs de roquettes n’était d’ôter la vie aux officiels et soldats américains.