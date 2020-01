Allemagne: un gardien arrêté par la police pour avoir encaissé 43 buts

Send an email

Le gardien de but d’une équipe allemande de football a été interpellé et conduit au commissariat de police pour avoir pris 43 buts cinq jours plus tôt lors d’un match de championnat. Il a été libéré peu de temps après son interpellation…

Marco Kwiotek a vécu les pires scénarios de sa vie de footballeur. D’après le site World Soccer, le jeune homme âgé de 25 ans, gardien de but de l’équipe du SV Vonderort 1949, un club de 5e division du championnat allemand a eu le malheur d’encaisser 43 buts lors d’une rencontre l’opposant au club du PSV Oberhausen. Il faut signaler que l’équipe a évolué à 8 contre 11 durant la majeure partie de la rencontre. Et plus curieuse encore, le score à la pause était de 35 à 0.

Quelques jours après cette mésaventure, Marco Kwiotek a été interpellé par la police pendant qu’il était en séance d’entrainement avec son équipe. Les policiers le suspectaient d’être mêlé à une affaire de match truqué. Fort heureusement, après quelques heures d’explication, l’homme a été libéré.

Depuis quelques années, l’Europe est confrontée à un vaste réseau de matchs truqués. Cette nouvelle forme de corruption a étendu ses tentacules dans toutes les sphères du football européen et c’est souvent les clubs de 4e et 5e divisions qui en sont les cibles.