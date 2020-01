Insécurité au Burkina Faso: l’administration Trump fait don d’importants matériels militaires

Send an email

Les Etats-Unis ont octroyé des matériels militaires au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le djihadisme. Selon un communiqué de l’ambassade américaine à Ouagadougou cité par Wakatsera, Washington compte ainsi appuyer son partenaire qui lutte contre les groupes armés.

Plusieurs matériels militaires dont des conteneurs blindés pour le stockage des armes et des munitions ont été offerts par les USA au régime du Faso. Selon le représentant de Washington à Ouaga, la valeur du don s’élève à « plus de 386 millions de francs CFA ». « L’assistance des États-Unis à la sécurité du Burkina Faso a augmenté de façon exponentielle afin d’aider un partenaire précieux à relever de véritables défis en matière de sécurité tout en renforçant les capacités du Burkina Faso à lutter contre le terrorisme », écrit-il dans le communiqué.

Le Burkina Faso, pays du sahel essuie fréquemment des attaques des groupes armés non identifiés. Le président Roch Marc Christian Kaboré et son gouvernement continuent de mobiliser les ressources de toute nature pour venir à bout des ennemis. Vivement que cette aide américaine contribue à une amélioration des conditions de travail des forces de défense et de sécurité.