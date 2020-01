Indice de perception de la corruption 2019 : le score du Bénin connu ce jeudi

Le 25ème Indice de perception de la corruption (Ipc 2019) sera officiellement lancé ce jeudi 23 janvier 2020. C’est ce qu’il convient de retenir du communiqué de presse du réseau Social Watch Bénin, contact national de l’Ong Transparency International en date du mardi 21 janvier 2020.

D’après le communiqué, il sera rendu public ce jeudi sur le site web et les divers réseaux sociaux de l’Ong Transparency International et du réseau Social Watch Bénin, les résultats de l’Indice de percpetion de la corruption (Ipc 2019) en général et le score du Bénin en particulier ainsi que d’autres documents de communication officiels autour de cet indice. Indicateur de corruption le plus largement utilisé dans le monde, l’Ipc est, en effet, réalisé chaque année par Transparency International pour mesurer le niveau de corruption dans 180 pays au monde.

En 2019, précise le communiqué, l’indice a noté 180 pays et territoires sur la base de 13 évaluations d’experts et enquêtes réalisées dans le monde des entreprises. « … Que ce lancement de l’IPC, ait un impact et une résonance qui amplifient la voix et le plaidoyer mondial en faveur de la lutte contre la corruption et de l’intégrité», a souhaité Blanche Sonon, Présidente de Social Watch Bénin.

Notons que selon les conclusions du rapport de l’Ipc pour l’année 2018, le Bénin avait progressé d’un point, soit 40 points sur 100, par rapport à 2017 où son score était de 39 points sur 100. Cependant, il a conservé le même rang en 2018, soit la 85ème place sur les 180 pays ou territoires pris en compte lors de l’étude. Les efforts mis en œuvre par le gouvernement et son Chef dans la lutte contre la corruption se sont-ils améliorés en 2019? Les résultats le confirmeront ou l’infirmeront ce jeudi.