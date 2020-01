Incendies en Australie: une mannequin récolte un million de dollars en vendant des photos d’elle nue (Photo)

Au moins un demi-milliard d’animaux sont menacés par les feux qui ravagent l’Australie. Pour aider une association australienne impliquée dans la lutte contre les incendies, une américaine de 20 ans a récolté près d’un million de dollars en quelques jours, en proposant des photos de nu.

Kaylen Ward, une américaine âgée de 20 ans, est une mannequin doublée d’une sorte d’influenceuse reconnue qui n’hésite surtout pas à dévoiler ses formes sur les réseaux sociaux. Pour les incendies, particulièrement violents, qui ont touché l’Australie, la jeune femme a décidé de jouer de sa notoriété afin de récolter des dons en vue d’aider les associations australiennes à lutter contre les incendies qui ne cessent de ravager le pays.

Ainsi, pour chaque 10 dollars de don, les internautes vont pouvoir envoyer une preuve de paiement et recevoir un nude de la jeune femme en échange ! Une annonce qu’elle a elle-même effectué sur ses réseaux sociaux. « J’envoie des photos dénudée à chaque personne qui fait don d’au moins 10 dollars à l’une de ces collectes de fonds contre les feux en Australie. Chaque fois que vous donnez 10 dollars, vous recevrez une photo en message privé. Vous devez m’envoyer une confirmation de dons ».

The Naked Philanthropist a également partagé une liste de toutes les organisations et services de secours à qui il était possible de donner pour aider à faire face aux incendies. Résultat, sa méthode paye puisque dès dimanche, elle a affirmé avoir reçu plus de 700.000 dollars. La demande est telle que 4 personnes ont dû être embauchées afin de tout gérer. « Je m’attendais à récolter 1 000 dollars, mais mon tweet a explosé ».

Toutefois, la jeune femme a été victime de nombreux messages de harcèlement et n’a pas hésité à le dénoncer, toujours via son compte Twitter. Le retour à la réalité a été très difficile pour Kaylen Ward, qui reste toutefois concentrée sur son objectif ! Malheureusement, son compte Instagram était désactivé dimanche à cause du contenu à caractère sexuel de sa proposition, mais elle en a créé un nouveau depuis. Avec humour, elle tweetait : “Mon compte IG a été désactivé, ma famille me renie, et le mec que j’aime ne me parlera plus, tout ça à cause de ce tweet. Mais on s’en fout, sauvons les koalas” !

$10,000 and counting has been raised for the Australia Fires thanks to you guys! #AustraliaFires #AustraliaIsOnFire pic.twitter.com/4K3lPcNwFF — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020

Sur Twitter, elle reproche à certains internautes de « tout gâcher » en faisant circuler des clichés gratuitement. « Des gens qui ont donné offrent mes nudes gratuitement à ceux qui n’ont pas donné. Honnêtement vous êtes tous pervers et vous allez tout gâcher pour tout le monde », a-t-elle dénoncé. D’autres falsifient de fausses preuves de don et tentent de l’arnaquer.