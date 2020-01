Incendie en Australie : voici comment les autorités tentent de sauver les animaux (vidéo)

Pour tenter de sauver le reste des animaux qui ont survécu aux incendies en Australie, en particulier les wallabies, une espèce menacée, les autorités du pays ont décidé de les nourrir. Selon Le Parisien, il a plu des patates douces et des carottes dans l’État australien de Nouvelle-Galles du Sud, ravagé par des incendies spectaculaires depuis des semaines. Le nom de l’opération ? « Rock Wallaby ».

Le gouvernement de la région australienne qui a été durement touchée par les incendies, a fait distribuer par hélicoptère, des tonnes de légumes, essentiellement des patates douces et des carottes. Une stratégie pour tenter de sauver l’espèce de l’extinction.

Wildlife officials in Australia airdropped food for animals in bushfire-ravaged forests in New South Wales to help them survive https://t.co/rMqYWc4iHO pic.twitter.com/7oVThdI2aD

— Reuters (@Reuters) January 13, 2020