Hospitalisé en Côte d’Ivoire, le chanteur congolais Fally Ipupa à Paris pour des soins appropriés

En Côte d’ivoire pour une série de concerts, le chanteur congolais Fally Ipupa a cédé à la fatigue. Après un malaise, le chanteur a été hospitalisé à Abidjan avant d’être transféré à Paris ce soir pour des soins appropriés.

En raison des malaises qu’il a connues après avoir enchaîné plus de dix événements lors de sa tournée, Fally Ipupa a été hospitalisé à Abidjan depuis mardi 31 décembre 2019. Selon Tokoos Music qui cite une source proche de l’artiste, ‘’Dicap la Merveille’’ « regagnera Paris ce soir pour des soins appropriés ».

Alors qu’il poursuivait sa tournée africaine entamée depuis début décembre, Fally Ipupa qui était à Bamako et à Conakry souffrait d’un palu. Dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1 janvier 2020, il se trouvait à Assinie, une localité du sud-est de la Côte d’Ivoire et appartenant au département d’Adiaké, Région du Sud-Comoé. En attendant son rétablissement, les étapes de l’Ouganda et de la Tanzanie prévues pour sa tournée avaient été reportées pour « raison de problèmes logistiques et organisationnels sur place à Kampala, et Dar es Salam ».