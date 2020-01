Hommage à Kobe Bryant : la valse des célébrités américaines

Send an email

Victime d’un accident d’hélicoptère, Kobe Bryant est mort, dimanche matin, à Calabasas en Californie, à l’âge de 41 ans. Une triste nouvelle pour le monde sportif, qui perd l’une de ses icônes.

La nouvelle a endeuillé le monde entier. Ancienne gloire des Los Angeles Lakers et légende américaine du Basketball, Kobe Bryant est décédé dimanche à Calabasas, non loin de Los Angeles, dans le sud de la Californie. Présent à bord d’un hélicoptère accompagné de plusieurs personnes dont sa fille Gianna (13 ans), l’homme, âgé de 41 ans, n’a pas survécu au crash de l’appareil. Quelques heures après l’annonce de son décès, la communauté internationale a fait part de son émotion. Les hommages ont afflué en masse sur les différents réseaux sociaux, venant des célébrités du monde entier.

A lire aussi : Décès de Kobe Bryant : les images du crash de l’hélicoptère (photos + vidéos)

Dans le monde de la musique et de la mode, les rappeurs Jay-Z, Drake et la top model Naomi Campbell ont posté sur Instagram plusieurs contenus, toujours accompagnés de messages de consternation et de condoléance.

La légende du rap, Snoop Dogg, a expliqué avoir le « cœur brisé« . « Le monde a perdu un géant aujourd’hui. Repose en paix, Kobe Bryant« , a pour sa part déclaré la superstar du rap et de la pop, Pharrell Williams. La chanteuse Taylor Swift n’est pas restée en marge des réactions. « Mon cœur est en morceaux depuis que j’ai pris connaissance de cette tragédie inimaginable, je ne peux pas imaginer ce que vivent en ce moment les familles« , a-t-elle posté sur son compte Twitter.

https://twitter.com/taylorswift13/status/1221545674988310533?s=20