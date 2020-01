Hillary dévoile son mignon baby bump (photo)

La star de télé-réalité, Hillary, avait annoncé il y a quelques semaines qu’elle est enceinte, sur son compte Instagram. Et ce mardi 14 janvier 2020, elle est revenue dévoiler son joli baby bump.

Il y a quelques semaines, Hillary a publié une photo d’elle et son fiancé Giovanni Bonamy, sur le célèbre réseau social américain. Elle avait légendé ledit cliché : « Après plusieurs semaines de silence, l’homme de ma vie sera le futur père de mon enfant. Nous sommes tellement heureux et nous avons l’immense honneur de vous annoncer que bientôt nous serons 3 dans la famille. Rien ne peut me rendre plus heureuse aujourd’hui que de fonder une famille. Ce qui se passe, c’est la plus belle chose au monde, un bijou, un miracle de la vie. Tellement de bonheur, de joie, d’émotions … Nous sommes aujourd’hui à 10 semaines de grossesse ».

La star de télé-réalité est donc revenue ce mardi 14 janvier 2020 avec une photo prise dans la station de Ski de Courchevel en bas des pistes, les mains sur un ventre considérablement arrondi en « moon boots », sur Instagram. Impatients et contents, de ce cliché de la future jeune maman, ses admirateurs demandent le sexe de l’enfant. Hillary leur a donc promis de revenir leur donner la réponse avec une nouvelle photo très prochainement.