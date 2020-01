Héritage Johnny Hallyday: triste nouvelle pour sa veuve Laeticia

Laeticia Hallyday, veuve du taulier Johnny a reçu une bien triste nouvelle concernant le second album symphonique de Johnny.

Dans une interview accordée au Parisien, Yvan Cassar, arrangeur et compositeur a évoqué le succès de l’album symphonique de Johnny sorti il y a quelques mois. Mais malheureusement, il ne souhaite pas réitérer l’expérience, pour la plus grande tristesse des fans et surtout de Laeticia Hallyday qui ne touchera pas de nouvelles royalties. Et pourtant en 2019, l’album symphonique de Johnny Hallyday supervisé par Yvan Cassar a conquis selon Gala plus de 500 000 personnes depuis sa sortie. D’après le Parisien, ce succès inattendu dont les royalties sont en partie reversées à Laeticia Hallyday, qui n’entend pas céder le droit moral du rockeur n’a laissé personne indifférente. Reçu sur le Parisien de ce vendredi 3 janvier 2020, Yvan Cassar indique que « Cet album touche les fans mais aussi des néophytes, du directeur d’opéra à l’anonyme croisé dans la rue ». « Ce n’est pas mon souhait, » explique le compositeur et arrangeur cité par Gala. « Je ne regrette vraiment pas d’être allé jusqu’au bout de l’histoire entamée avec Johnny en 1998. Mais c’était énormément de stress, car il fallait être à la hauteur. Un deuxième sera forcément moins réussi. Et puis j’ai envie en 2020 de revenir à ma culture première, le classique. » va t-il ajouter

Pour rappel, malgré les critiques, le disque a su s’imposer au fil des semaines et grâce à un bouche-à-oreille exceptionnel. Cette année, même s’il n’aura pas un second album symphonique de Johnny, les fans pourront se consoler avec de nombreux produits de l’idole des jeunes récemment sortis. Il s’agit notamment du disque live des Vieilles Canailles, le coffret regroupant les plus grands tubes ou même le film de sa dernière virée en moto sur la route 66 avec ses amis proches.