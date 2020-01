Guinée Conakry: la Céni fait le point des partis en lice pour les législatives du 16 février

Send an email

En Guinée Conakry, la commission électorale nationale indépendante a fait le point des listes de candidatures reçues pour le compte des législatives de février prochain. Au total, 29 listes ont été enregistrées.

Le président de la Céni et son équipe ont fait le point des candidatures en lice pour le scrutin législatif prochain. Selon Amadou Salif Kébé, 29 formations politiques ont fourni des listes régulières ne souffrant d’aucune contestation. Celles-ci seront transmises à la cour constitutionnelle pour validation avant le lancement de la campagne. Ces listes sont majoritairement issues de la mouvance présidentielle ou proche du régime en place.

Les grands partis de l’opposition ont annoncé qu’ils ne participeront pas au scrutin. Il s’agit, notamment de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de Cellou Dalein Diallo et l’Union des forces républicaines (UFR) de Sidya Touré. « L’opposition ne participera pas à cette élection, tant que les élections locales qui ont été suspendues ne sont pas achevées ; tant que le fichier [électoral] ne sera pas assaini, et tant qu’il y a un président de la Céni, dont la partialité est notoirement établie », a revendiqué l’ancien premier ministre, Cellou Dallein Diallo. L’élection est prévue pour le 16 février prochain et l’opposition à Alpha Condé dénonce un grave coup porté à la démocratie.