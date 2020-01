Guinée-Bissau – Election Présidentielle: l’opposant Umaro Sissoco Embalo remporte le scrutin

En Guinée-Bissau , l’ancien premier ministre Umaro Sissoco Embalo a été élu président avec 53,55% des voix selon des résultats officielles.

L’ancien premier ministre Umaro Sissoco Embalo, candidat du parti d’opposition Madem, a été élu président de la Guinée-Bissau avec 53,55% des voix au second tour de la présidentielle, a annoncé mercredi la Commission électorale nationale. Son adversaire, ancien premier ministre lui aussi et chef du plus grand parti du pays, le PAIGC, Domingos Simoes Pereira, a remporté 46,45% des voix. «Je déclare qu’Umaru Sissoco Embalo est le vainqueur de ce second tour», a dit le président de la CNE, José Pedro Sambu.

A 47 ans, Umaro Sissoco Embaló surnommé « le général » se présente à la présidentielle bissau-guinéenne sous l’étiquette du Mouvement pour l’alternative démocratique (Madem G-15). Ancien général et diplômé en sciences politiques, Umaro Sissoco Embaló a été le Premier ministre de José Mario Vaz durant entre novembre 2016 et janvier 2018. Cette même année, avec d’autres élus dissidents du PAIGC, il fonde le MADEM G-15.