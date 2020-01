Send an email

« Guerre mondiale »: après les bases américaines, l’Iran menace de bombarder Israël et Dubaï

La riposte de l’Iran à l’assassinat du général Soleimani a été effectuée dans la nuit de mardi à mercredi avec plusieurs tirs de missiles contre des bases américaines en Irak. Mais Téhéran ne semble pas vouloir s’en arrêter là.

La république islamique d’Iran ne semble pas vouloir faire dans la dentelle pour répondre aux attaques américaines. Quelques heures après le bombardement des bases américaines, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a averti sur sa chaîne Telegram qu’en cas de bombardement du sol iranien, il lancerait une troisième vague d’attaques pour détruire Dubaï aux EAU et Haïfa en Israël.

Des menaces qu’il est important que les Etats Unis prennent très au sérieux quand on sait que ces cibles sont à portée de tir de Téhéran et qu’Israël est l’ennemi numéro 1 de l’Iran. En plus de ces cibles, l’Iran a indiqué, en réponse à Trump qui a déclaré avoir identifié 52 cibles iraniennes, que 104 cibles représentants les intérêts américains pourraient être frappées immédiatement. Un casse-tête pour le pentagone dont la majeure partie des bases dans le Moyen Orient constitue une cible de choix pour Téhéran.