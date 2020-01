Send an email

Guerre entre le Rwanda et l’Oudanda, twetter sert de terrain de bataille

De hauts responsables du Rwanda et de l’Ouganda ont échangé des propos durs sur les réseaux sociaux dans un climat de tension entre les deux pays, rapporte BBC.

Le Rwanda et l’Ouganda traversent une crise diplomatique depuis plusieurs années, les deux Etats voisins de l’Afrique de l’Est s’accusant mutuellement d’atteinte à la sécurité et d’espionnage. Selon BBC, les deux pays avaient convenu de résoudre tous les problèmes entre eux dans un accord signé en août 2019 à Luanda, la capitale de l’Angola. Mais les pourparlers ont été repoussés à une date ultérieure. Dans un tweete jeudi, le ministre ougandais des Affaires régionales, Philemon Mateke, a indiqué que « rien de bon ne vient de la signature d’un pacte » avec son voisin. Une déclaration que n’a pas apprécié le côté rwandais et la réplique ne s’est pas fait attendre.

En réponse, le ministre rwandais en charge du bloc commercial de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), Olivier Nduhungirehe, a demandé à Mateke de « permettre à de vrais diplomates de faire leur travail ». Une guerre sur les réseaux sociaux alors que les deux pays ne disposent plus de frontière commune ouverte. Le Rwanda a fermé sa frontière avec l’Ouganda en mars 2019 et a restreint la circulation des marchandises et des personnes entre les deux pays.