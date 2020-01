Guerre commerciale: l’émissaire de Pékin annoncé à Washington pour la signature de l’accord

L’accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis sera signé le 15 janvier prochain entre des officiels des deux pays. A cette occasion, Pékin a confirmé la présence de son émissaire sur la période du 13 au 15 à Washington.

Après plusieurs mois de guerre commerciale, les USA et la Chine vont se convenir sur un accord relançant les relations entre les deux puissances. Cet accord tant attendu à travers le monde sera signé à la Maison Blanche le 15 janvier prochain entre Trump et le vice-premier ministre Liu He. Le contenu de ce document reste méconnu du grand public et fait souvent objet de polémiques. Les deux pays ont indiqué qu’il s’agissait d’un accord partiel et que les négociations allaient se poursuivre.

De sources concordantes, l’accord en l’état actuel comprend des avancées en matière de transferts de technologies imposés aux entreprises étrangères implantées en Chine, ainsi qu’un meilleur accès au marché chinois pour les entreprises du secteur financier. Washington devra aussi renoncer à imposer de nouveaux droits de douane aux produits chinois. Les autres secteurs seront prochainement pris en compte par la phase 2 des pourparlers.