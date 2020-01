Send an email

Grève générale au Gabon : gouvernement et organisations syndicales accordent leurs violons

Au Gabon, gouvernement et centrales syndicales se sont accordés sur un protocole d’accord mettant un terme à la grève générale des travailleurs déclenchée le 23 janvier dans tous les secteurs confondus.

Le régime Ali Bongo et les centrales syndicales signataires du préavis de grève générale ont trouvé un accord à l’issue d’intense négociations dans la journée du lundi 27 janvier. En effet, tous ces syndicats ont appelé les travailleurs affiliés à leurs différentes centrales, des secteurs privé et parapublic à se rendre au travail, ce mardi 28 janvier. Selon la presse locale, cette reprise a été effective dans la plupart des entreprises les plus touchées par ces mouvements de débrayage.

Suite aux concessions faites par les deux parties, les autorités gabonaises ont rassuré les syndicats qu’aucune sanction ne sera prise à l’encontre des grévistes. Elles se sont également engagées à participer à une plénière sur le projet de réforme du code du travail avec l’ensemble des partenaires sociaux à partir du 3 février 2020. Pendant quinze jours, les différents acteurs de la vie sociopolitique gabonaise vont ensemble tenter d’harmoniser leur point de vue sur cette reforme capitale pour le pays.