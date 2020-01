Google: Neymar, personnalité la plus recherchée en 2019 par les français

Le footballeur brésilien évoluant au PSG , Neymar est la personnalité la plus recherchée sur Google en 2019 par les Français.

L’attaquant du PSG, Neymar a fait l’objet de nombreuses recherches sur Google selon la société SEMrush, spécialiste du référencement sur Internet. Selon l’équipe, le joueur du PSG a notamment fait parler de lui en raison de son transfert avorté au Barça, de ses multiples blessures ou encore de la plainte pour viol – classée sans suite – qui l’a visé. Aussi, le Paris Saint-Germain a été en 2019 quasi-quotidiennement au coeur de l’actualité. En cause, comme l’indique canal-supporters, en plus d’être le club le plus populaire de France, le PSG a aussi dans ses rangs des joueurs à la notoriété mondiale et tout particulièrement un : Neymar Jr. Ce dernier possède plus de 130 millions d’abonnés sur Instagram tandis que le PSG n’en a “que” 26,6 millions (5e au classement parmi les clubs de football).

Selon les statistiques, Neymar a enregistré 1 297 545 recherches mensuelles en moyenne en 2019. Aussi, un tiers du top 20, informe l’équipe, est composé de sportifs avec les footballeurs Emiliano Sala (622 282), décédé dans un crash d’avion en janvier dernier, Kylian Mbappé (465 354) Lionel Messi (387 273), Cristiano Ronaldo (338 929) et les tennismen Roger Federer (519 909) et Rafael Nadal (417 439).