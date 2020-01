Ghana : un pasteur fait boire l’eau de son propre bain à ses fidèles à l’église (vidéo)

Send an email

On a déjà vu des soi-disant pasteurs poussés leur vice à l’extrême mais jamais à ce point-ci. Depuis quelques heures, une vidéo devenue virale tourne en boucle sur les réseaux sociaux montrant un prétendu homme de Dieu prenant son bain dans un tonneau et partager cette eau avec les membres de son église.

De tous les excès que les prétendus pasteurs ont imaginés pour soit berner, soit soudoyer leurs fidèles, celui-ci est sans doute le plus ignoble. Faire boire l’eau de son propre bain à autrui pour soi-disant le purifier, c’est la triste révélation qu’aurait fait Dieu à un supposé pasteur. Ce dernier, Berger de l’église Endtime Church of Nation, affirme que Dieu lui a ordonné de le faire et que cela apporterait des bénédictions à quiconque boirait cette eau.