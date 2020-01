Ghana : un avion de l’armée de l’air sort de la piste d’atterrissage

Send an email

Un avion militaire des forces aériennes du Ghana a raté son atterrissage et dévié de la piste mercredi à Accra, la capitale. Le pays a eu une frayeur.

Selon le colonel Eggrey Quarshie, chef des relations publiques de l’armée ghanéenne, l’avion impliqué était le CASA C295 avec le numéro d’immatriculation GHF552. L’officier indique qu’il y a eu plus de peur que de mal et que l’équipage de l’appareil se porte bien. Une enquête a été ouverte immédiatement pour tenter de déterminer les causes du drame, explique le colonel.

«L’équipe d’enquête préliminaire a été constituée pour présenter un rapport initial dans les 48 heures. Les constructeurs de l’avion, Airbus, ont été informés de l’accident », indique une section du communiqué. « Ils devraient voler en équipe pour rejoindre leurs homologues ghanéens pour une évaluation approfondie des dégâts de l’avion.» Le communiqué a en outre rassuré le public et indiqué que l’accident n’avait pas perturbé les activités des forces armées ghanéennes. « Le moral du personnel est élevé et tous poursuivent leurs activités normales », a-t- il ajouté.