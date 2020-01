Send an email

Gabon – révision du code de travail: syndicalistes et travailleurs annoncent une grève générale

La révision du code de travail est au cœur des débats au Gabon. Jeudi 16 janvier à l’occasion d’une conférence de presse à Libreville, des syndicalistes de plusieurs secteurs d’activités ont annoncé une grève générale.

Les travailleurs du secteur pétrolier, des mines, de l’eau et de l’électricité ainsi que plusieurs autres secteurs privés et parapublics, réunis au sein d’une coalition ont invité les autorités à revoir leur copie quant à la reforme du code de travail. « Nous venons par la présente, vous informer qu’une grève générale nationale dite d’avertissement sera observée du 23 janvier 00h01 mn au 27 janvier 2020 à minuit par tous les travailleurs des secteurs d’activité du parapublic et du privé du Gabon« , a déclaré Jean Claude Bekale, porte-parole de la coalition.

Le but de ce débrayage est de contraindre le pouvoir du président Ali Bongo Ondimba à faire marche arrière. Les travailleurs veulent un cadre de discussion avec les autorités compétentes afin d’apporter des amendements. Ils estiment que le projet de reforme privilégie les droits de l’employeur au détriment de ceux de l’employé. Selon les syndicats, ce projet vient remettre en cause la stabilité du contrat du travail, la pérennité des acquis sociaux des travailleurs gabonais pour lesquels certains se sont battus depuis près de 50 ans.

Retrait du projet!

La coalition des syndicats des travailleurs n’entend pas baisser les bras. Dénonçant un projet capitaliste qui remettrait en cause les acquis des travailleurs, la coalition exige son retrait des circuits administratifs afin qu’il ne soit pas envoyé à l’Assemblée nationale. Elle exige également des travaux tripartie prenant en compte les aspirations des syndicats. Notons qu’un risque plane sur l’économie nationale en cas de grève générale.