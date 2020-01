France: Près de 1 200 médecins vont démissionner pour protester contre l’inaction du gouvernement

Send an email

En France, dans une lettre envoyée à la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, 1200 médecins hospitaliers menacent de démissionner face au manque de moyens des hôpitaux.

Plus de 1 200 médecins, chefs de service et responsables hospitaliers annoncent, mardi, dans une lettre à la ministre française de la Santé leur intention de démissionner de leur fonction administrative si des négociations ne sont pas engagées. Ils assurent qu’ils continueront d’assurer les soins des patients. Tout a commencé par une tribune dans Le Journal du dimanche, publiée le 15 décembre. Au départ, quelque 660 médecins hospitaliers brandissaient la menace d’une démission. Ce chiffre a ensuite grossi, pour dépasser le millier, fin 2019. Tous ces médecins ont des responsabilités : six cents d’entre eux sont chefs de service, quatre cents sont responsables d’unité, d’autres encore sont membres de structures de gestion…

Conférence de presse le 14 janvier à 11h00 à Paris et en région ➡️ lettre de démission collective pic.twitter.com/0WG5zYC4t2 — COLLECTIF INTER-HOPITAUX (@CollectInterHop) January 9, 2020

Le 14 janvier, au cours d’une conférence de presse, «sera rendue publique la lettre de démission collective de leurs responsabilités signée par plus de 1 000 médecins hospitaliers dont 600 chefs de services», a fait savoir sur Twitter le Collectif inter-hôpitaux. Manques de financements, de lits et de personnels, conditions de travail, perte de sens, crise de gouvernance : de nombreux maux touchent actuellement les services publics de santé.