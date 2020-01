France-nouvelle attaque au couteau: un mort, des blessés…

Send an email

Un homme muni d’une arme blanche a attaqué plusieurs personnes dans le parc des Hautes-Bruyères à Villejuif (Val-de-Marne) ce vendredi 03 janvier 2020 selon les sources concordances consultées par BENIN WEB TV.

Un individu armé d’une arme blanche et dont les motivations restent inconnues a attaqué plusieurs personnes aux environs de 14h ce vendredi dans le Parc des Hautes-Bruyères. Un homme d’une cinquantaine d’âge a succombé à l’attaque et une autre personne serait hospitalisée d’urgence selon nos sources. Après avoir commis ses actes criminels, l’individu aurait pris la fuite à pieds dans le parc avant d’être neutralisé du côté de L’Haÿ-les-Roses grâce à une intervention policière.

« On doit dénombrer trois victimes, un décédé et deux personnes dont l’état est en cours d’examen dans différents hôpitaux du Val-de-Marne » a déclaré au cours d’une conférence de presse vendredi Laure Beccuau, procureure de la république de Créteil. « Il y a un autre décédé qui est le mise en cause », a-t-elle ajouté.

Cette nouvelle attaque au couteau vient s’ajouter à l’agression au couteau en mars de deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe par un détenu radicalisé Michaël Chiolo ; l’attentat au colis piégé devant une boulangerie de Lyon en mai, qui avait blessé 14 personnes, et l’attaque à la préfecture de police de Paris qui a fait quatre morts le 3 octobre.