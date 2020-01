France: le portrait du roi Mohammed VI et le drapeau marocain brûlés et piétinés (Vidéo)

Des vidéos et des photos postées sur les réseaux sociaux montrent un groupe de personnes, âgées entre 30 et 40 ans, qui manifestaient devant le château du roi Mohammed VI à Betz en Fance. Ces séparatistes du Rif ont brûlé et piétiné le drapeau marocain ainsi que des photos du roi Mohammed VI. La manifestation s’est inscrite dans le cadre de l’anniversaire des événements du 19 janvier 1984 (protestation de milliers de Marocains contre la cherté de la vie, NDRL) en France, en vue d’outrager les symboles de la Nation.

Brandissant des drapeaux de la «république du Rif», ces personnes appellent à «l’indépendance et la proclamation de la république du Rif». «A bas, le Maroc!», scandent les manifestants. Les protestataires ont appelé à « des mesures diplomatiques et à des sanctions et des restrictions économiques » contre le Maroc, soulignant que le but de cette marche est d’« interpeller » les Français « sur les récents développements politiques dans le Rif ».

In memory of the massacre and the crimes against humanity lead by tyrant Hassan 2 in the year 1984 against the Rifian people, our Rifian- Republican brothers have hold today a Sit-in in front of the castle of dictator Mohamed 6 in Betz, France. #Rif_is_not_morocco pic.twitter.com/mE5NmPSr6e

— Karima Experience 🌍 (@KarimaExperien1) January 19, 2020