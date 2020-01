France: dépassée, l’administration Macron cède du terrain sur sa réforme des retraites

Send an email

Le Premier Ministre français, Edouard Philippe, a proposé de retirer temporairement les plans de réformes controversés des retraites dans des lettres adressées aux syndicats après des semaines de grèves et des actions de protestation dans les villes du pays.

Les travailleurs et syndicats français viennent de remporter une bataille. Une disposition phare de la réforme des retraites tant controversée et sur laquelle Macron et son administration ne comptaient pas céder, sera finalement suspendue. « Je suis disposé à retirer, du projet de loi, la mesure consistant à converger vers un âge d’équilibre de 64 ans », a proposé, aux syndicats, le PM.

Une proposition du Premier Ministre Edouard Philippe qui vient ainsi, si elle est acceptée par les syndicats, serait une défaite pour Macron et une première bataille gagnée du côté des travailleurs. Cependant, pour la Présidente du Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, « Rien ne change de l’opinion très négative que nous avons de cette réforme des retraites ».