France – Brigitte et Emmanuel Macron en pleine fuite: cette vidéo « terrible » qui fait polémique !

Le 17 janvier 2020 au soir, plusieurs dizaines de manifestants contre la réforme des retraites se sont rassemblés devant le théâtre des Bouffes du Nord (Xe arrondissement), où le couple présidentiel assistait à une représentation de «La Mouche». Interrogé par « Quotidien », le journaliste-militant Taha Bouhafs a révélé l’existence d’une « vidéo terrible », où Brigitte et Emmanuel Macron ont été contraints de quitter le théâtre parisien de façon précipitée à la fin de la pièce, suite à la manifestation.

Lundi 20 janvier 2020 dans un entretien à Quotidien, le journaliste-militant Taha Bouhafs est revenu sur la soirée mouvementée de vendredi 17 qui l’aura vu être arrêté et placé en garde à vue avant d’être libéré. C’est après avoir reçu vendredi l’information que le président de la République serait présent le soir même au théâtre des Bouffes du Nord que le jeune journaliste de 22 ans a lui aussi pris sa place. Une fois arrivé dans la salle, Taha Bouhafs filme le président assis devant lui et tweete vers 21 heures : « Je suis actuellement au théâtre des Bouffes du Nord (métro La Chapelle). Trois rangées derrière le président de la République. Des militants sont quelque part dans le coin et appellent tout le monde à rappliquer. Quelque chose se prépare… la soirée risque d’être mouvementée. »

Ayant appris la présence du couple présidentiel grâce à ce tweet du journaliste, militant d’extrême-gauche, une trentaine de manifestants, très remontés, avaient ainsi tenté d’envahir la salle de spectacle. Près de 200 manifestants tentent d’entrer dans le théâtre. Certains pénètrent dans la salle et perturbent brièvement la pièce. « Le président est exfiltré », assure Taha Bouhafs auprès de « Quotidien ». Alors qu’il tente de filmer dans le hall, le journaliste militant est arrêté par les services assurant la sécurité du président. Il est ensuite placé en garde à vue pendant 24 heures pour avoir signalé la présence du chef de l’Etat et invité des internautes à perturber la soirée. Il avait été remis en liberté dimanche. Mais, Taha Bouhafs a affirmé dans Quotidien avoir dans son téléphone une «vidéo terrible du Président et sa femme». Il indique que la police lui a pris son appareil.

« Mon téléphone a été mis sous scellés, et dans ce téléphone, il y a une vidéo terrible où on voit un président de la République, ainsi que la première dame, prendre leurs jambes à leur cou », a-t-il expliqué. « Ils fuient des gens qui sont entrés dans le théâtre, qui viennent leur demander des comptes. Cette image, elle est terrible », a-t-il poursuivi.

