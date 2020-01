France: après Toulouse, bientôt une esplanade «Johnny Hallyday» à Paris

En France, Paris veut honorer la mémoire du taulier Johnny Hallyday en mettant, en son nom, une esplanade dans le XIIe arrondissement.

Après Toulouse en juin 2019 devant son Zénith, une esplanade Johnny Hallyday sera également implantée à Paris au pied de Bercy, là où la star s’est produite 101 fois. Selon leparisien, le principe avait été acté en Conseil de Paris, il y a deux ans. Même si le lieu avait été identifié depuis, c’est maintenant que la famille a donné son accord et une délibération sera soumise au vote des élus parisiens, le 3 février prochain, pour entériner le choix. Il s’agit, selon le média, d’un parvis du XIIe arrondissement, en face à la place du Bataillon-du-Pacifique – où se trouve la sortie de métro Bercy –, à l’angle de la rue et du boulevard de Bercy… au pied de l’escalier qui mène à l’AccorHotels Arena. « Cela nous a paru tout naturel de le faire à cet endroit en raison de l’histoire très intime qui s’est nouée entre Johnny Hallyday et cette salle où il s’est produit 101 fois, dont 73 en solo. Dans la communauté des fans, le nom de Johnny Hallyday est très largement associé à cette enceinte. Plus d’un million de spectateurs l’ont vu dans cette salle », a expliqué Emmanuel Grégoire, premier adjoint (PS) de la maire de Paris, et candidat aux élections municipales dans le XIIe arrondissement.

Pour rappel, le rocker Johnny Hallyday a donné, dans l’ancien Palais omnisports de Paris Bercy, son « concert mythique de septembre 1995, un show rock et pyrotechnique qui reste un grand moment du renouveau de Johnny ». Pour Emmanuel Grégoire, c’est également là qu’il a réalisé un record : « Pour le concert de ses 70 ans en 2013, l’intégralité des places ont été vendues en deux heures ». « Une statue pourrait venir s’installer à terme sur cette esplanade », va-t-il annoncer en précisant: « Mais cela devra se faire en accord avec la famille ».